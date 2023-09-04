Это еще не финальный этап увольнения главы Минобороны Украины.

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, "за" проголосовали 16 членов комитета, а еще двое - воздержались.

Железняк также напомнил, как будет происходить дальше процесс смены министра. Так, следующим шагом является рассмотрение Комитета по вопросам экономики ВРУ заявления об увольнении главы Фонда госимущества Рустема Умерова, которого планируют назначить главой Минобороны вместо Резникова.

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"Далее голосование в Раде. Даже два: увольнение министра и председателя ФГИУ. Оба должны набрать (необходимое количество голосов - УНИАН)", - уточнил нардеп.

Далее президент должен внести кандидатуру Умерова как нового министра обороны, после чего собирается фракция "Слуги народа" и как коалиция вносит кандидатуру нового главы Фонда.

"Это состоится вечером в день увольнения после заседания фракции. Далее на следующее пленарное заседание (то есть не в тот же день) вновь собираются указанные комитеты ВРУ и одобряют представление на назначение. Далее голосование в Раде - тоже должно набрать 226", - отметил Железняк.

Резников сегодня подал в отставку - детали

Как сообщал УНИАН, в прошедшие несколько месяцев СМИ и ряд должностных лиц неоднократно заявляли о вероятной отставке Резникова с должности министра обороны. Это 3 сентября подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на этой неделе ВР предложат уволить Резникова и назначить на его должность пока действующего главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

4 сентября стало известно, что министр обороны Украины Алексей Резников подал на рассмотрение в парламент заявление о своей отставке и готов отчитаться о своей работе перед нардепами.

В этот же день заявление об увольнении на рассмотрение Верховной Рады подал и Умеров.

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