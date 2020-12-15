В Верховную Раду поступили заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов Украины.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале ВР сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.
"Поступили заявления об увольнении двух министров - министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и министра по делам ветеранов Украины ... Я прошу комитеты собраться, завтра рассмотреть утром эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание. Даю соответствующее поручение", - заявил спикер.
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