Спикер парламента поручил профильным комитетам рассмотреть завтра эти вопросы для рассмотрения их в сессионном зале парламента.

В Верховную Раду поступили заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале ВР сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Поступили заявления об увольнении двух министров - министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и министра по делам ветеранов Украины ... Я прошу комитеты собраться, завтра рассмотреть утром эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание. Даю соответствующее поручение", - заявил спикер.

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Автор: Татьяна Поляковская