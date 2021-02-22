Он напомнил, что размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора.

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский объяснил фотографию с главой Чечни и соратником Путина Рамзаном Кадыровым, сделанную на международной выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

На своей странице в Facebook Уруский сказал, что не считает правильным «шарахаться» от представителей России.

«Не считаю возможным «шарахаться» от представителей ни страны-агрессора, ни любой другой страны, демонстрируя таким образом неуверенное поведение и слабость украинской стороны», - прокомментировал он.

Уруский напомнил, что размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора.

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«Была применена практика, согласно которой, личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке. В то же время, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р. Кадыров», - подчеркнул он.

Также, по его словам, украинская делегация обратила внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль требовал срочного объяснения от Уруского из-за фотографии вместе с Кадыровым.

Возможная отставка Уруского

2 февраля председатель Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха (фракция "Слуга народа") заявил, что в парламенте собирают подписи за отставку Уруского.

По его словам, только во фракции "СН" собрано более 40 подписей. Как отметил Наталуха, ситуация в космической отрасли указывает "на момент коррупционной составляющей", в частности, в кадровых вопросах.

3 февраля народный депутат Украины Александр Качура (фракция "Слуга народа") заявил, что вопрос о возможной отставке Уруского будет рассматриваться на заседании фракции "СН".

При этом, Качура раскритиковал заявление Наталухи, который сообщил о сборе подписей за отставку Уруского. Качура отметил, что перед тем, как принимать любые политические решения, необходимо провести консультации. "Если будет надо, то мы соберем больше подписей в его поддержку в стенах парламента", - заявил он.

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Автор: Денис Прядко