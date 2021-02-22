На публикацию уже отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль, потребовав на странице Facebook срочного объяснения от Уруского.

На международной выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) вице-премьер-министра Украины–министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского заметили рядом с главой Чечни и соратником Путина Рамзаном Кадыровым.

Соответствующее фото появилось в распоряжении Obozrevatel. Однако достоверность кадра подтвердить невозможно.

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Снимок якобы был сделан во время открытия мероприятия 21 февраля. На нем видно, что Уруский и Кадыров идут плечо к плечу.

На публикацию уже отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль, потребовав на странице Facebook срочного объяснения от Уруского.

Впоследствии появилось и видео, но на нем трудно разобрать, или рядом с Кадыровым действительно идет украинский вице-премьер.

В Абу-даби Олег Уруский возглавляет украинскую делегацию.

"Во главе украинской официальной делегации нахожусь в Абу-Даби, на международной военно-технической выставке IDEX-2021, которая является одной из крупнейших в мире. В рамках мероприятия демонстрируются новейшие технологии практически по всем ключевым направлениям развития вооружения и военной техники", – написал ранее в Facebook Уруский, опубликовав фото с мероприятия.

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Чиновник также отмечал, что ознакомился с украинской экспозицией, на которой представлены макеты наземного противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", танка "Оплот", БТР-4, разведывательно-ударного беспилотника "Сокол-300", высокоточной реактивной системы "Ольха", ракетного катера "Богомол", ПТРК "Корсар".

По словам вице-премьера, в Абу-Даби он встретился с председателем Высшего совета оборонной промышленности Королевства Саудовская Аравия Ахмедом Аль Оали, а также с федеральным министром по оборонной промышленности Исламской Республики Пакистан Зобайдой Джалал. О встрече с Кадыровым он не упоминал.

Возможная отставка Уруского

2 февраля председатель Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха (фракция "Слуга народа") заявил, что в парламенте собирают подписи за отставку Уруского.

По его словам, только во фракции "СН" собрано более 40 подписей. Как отметил Наталуха, ситуация в космической отрасли указывает "на момент коррупционной составляющей", в частности, в кадровых вопросах.

3 февраля народный депутат Украины Александр Качура (фракция "Слуга народа") заявил, что вопрос о возможной отставке Уруского будет рассматриваться на заседании фракции "СН".

При этом, Качура раскритиковал заявление Наталухи, который сообщил о сборе подписей за отставку Уруского. Качура отметил, что перед тем, как принимать любые политические решения, необходимо провести консультации. "Если будет надо, то мы соберем больше подписей в его поддержку в стенах парламента", - заявил он.

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Автор: Денис Прядко