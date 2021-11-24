Фото было сделано в Литве.

Журналист Дмитрий Гордон прокомментировал недавнее фото, которое рассмешило сеть и породило массу фотожаб и мемов. На снимке, помимо Гордона, можно увидеть Арсена Авакова, Савика Шустера, Владимира Гройсмана, Евгения Комаровского и Павла Елизарова. Все они дружно стоят с "рыцарским" оружием.

В эфире телеканала "Украина 24" Гордон рассказал, что фото было сделано в Литве, где компания праздновала 69-летие Шустера.

"Вот эти все предметы мы взяли у рыцарей и сделали такое фото. Вот и все, собственно говоря, вся история. За этим фото на самом деле ничего не стоит, кроме того, что мы любим Савика [Шустера], приехали отпраздновать его день рождения и сфотографировались с предметами, взятыми у рыцарей напрокат. А кто уж там чего себе больной головой надумал - то это дело не наше, а больной головы, а, может, и не одной", - прокомментировал он "вирусное" фото, добавив, что с этими предметами фотографировались многие.

Впоследствии фото лаконично прокомментировал Аваков, который, как и Гордон, выложил его в своих соцсетях.

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Автор: Виолетта Орлова