В частности, предприятие уже приняло на ремонт СБРМ "Тигр".

Предприятия ГК "Укроборонпром" уже начали принимать и ремонтировать трофейную технику. В частности, предприятие уже приняло на ремонт СБРМ "Тигр".

Об этом сообщает компания в Facebook.

"Почти новый, малый пробег, двигатель, коробка и ходовая целые. Есть следы обгорания и небольшие остатки органики. Инженеры "Укроборонпрома" приступили к изучению и ремонту", - говорится в сообщении.

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