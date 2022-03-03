24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / Иллюстрация REUTERS
Предприятия ГК "Укроборонпром" уже начали принимать и ремонтировать трофейную технику. В частности, предприятие уже приняло на ремонт СБРМ "Тигр".
Об этом сообщает компания в Facebook.
"Почти новый, малый пробег, двигатель, коробка и ходовая целые. Есть следы обгорания и небольшие остатки органики. Инженеры "Укроборонпрома" приступили к изучению и ремонту", - говорится в сообщении.
Война против Украины:
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