Владимир Огрызко

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит с визитом Киев и встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским уже 22 августа, накануне Крымской платформы и празднования Дня независимости Украины. И, возможно, это не последний визит Меркель в Украину, потому что выборы в Германии состоятся в сентябре, а для формирования кабинета потребуется несколько месяцев, поэтому коалиционные переговоры в Германии завершатся не раньше декабря, а то и января. Поэтому вполне вероятно, что визиты Ангелы Меркель еще будут.

Что же до нынешнего приезда Меркель в Украину, то нам нужно опасаться давления со стороны немецкого канцлера по поводу двух вопросов – Северного потока-2 и Донбасса. Ее визит к Путину накануне разговора с Зеленским является не случайностью, а логическим продолжением того, о чем она говорила с Байденом в Вашингтоне. Скорее всего, Байден поставил перед Меркель конкретные требования: что должен делать Путин для того, чтобы СП-2 заработал и чтобы США не вводили санкций в отношении его завершения и ввода в эксплуатацию.

Если Зеленский проявит государственный подход, и если те вещи, о которых идет речь, будут идти вразрез с нашими национальными интересами, он сможет не согласиться на предложения

Поэтому, скорее всего, Меркель повезла в Москву некие предложения или условия (их по-разному можно назвать) американцев относительно того, как Северный поток-2, по мнению американцев, может функционировать, чтобы не причинять вреда ни центральноевропейским странам, которые входят в ЕС, ни Украине. Это – главное намерение и главная цель ее поездки в Россию.

Потом, послушав Путина и поняв возможности для своего маневра, Меркель, безусловно, поделится своими мыслями с Зеленским. Но, думаю, она будет настаивать на том, чтобы те условия, о которых, собственно, она будет договариваться с Путиным, были приняты.

И именно здесь есть предостережение для украинской стороны – не все нам нужно принимать просто так, на ура, только потому, что это кому-то выгодно или нравится.

Но для этого украинской стороне надо быть хорошо подготовленной и разбираться в проблеме. Надеюсь, что советники Зеленского и все те, кто приобщены к этому процессу, свою работу сделают.

Меркель решила не делать политического акцента на то, что и христианские демократы, и социал-демократы вместе празднуют 30-летие восстановления украинской независимости. А, возможно, она просто спешит к отъезду Зеленского в США

Ведь у Зеленского будет возможность не согласиться на все те предложения, которые сформируют Меркель с Путиным. Если Зеленский проявит государственный подход, и если те вещи, о которых идет речь, будут идти вразрез с нашими национальными интересами, он сможет не согласиться на предложения. В любом случае, у президента Украины есть такой аргумент как украинский парламент, который захочет разобраться в деталях, а уже потом сформирует свою позицию.

Если же верх возьмут какие-то другие моменты, тогда все возможно...

Также вопрос – почему Меркель собирается посетить Киев накануне Крымской платформы, однако ни на саму платформу, ни на торжества по поводу Дня независимости Украины не остается.

Впрочем, Германия на Крымской платформе будет представлена министром иностранных дел, а это также высокий политический уровень, поэтому мы здесь не можем выдвигать какие-то претензии к немецкой стороне, потому что уровень вполне достаточный. Главное, что любой уровень, даже посла, означает, что данная страна является соучредителем этой платформы, поэтому это нормально. Почему Меркель лично не останется на Крымскую платформу – это вопрос к ней. Возможно, через график. Возможно, из соображений, что присутствие министра и канцлера – это многовато, ведь они принадлежат к разным политическим силам, а сейчас идет предвыборная кампания, и, скорее всего, Меркель решила не делать политического акцента на то, что и христианские демократы, и социал-демократы вместе празднуют 30-летие восстановления украинской независимости. А, возможно, она просто спешит к отъезду в США, чтобы он был проинформирован о ее "челночной дипломатии" и рассказывал Байдену об определенных результатах. Здесь можно только спекулировать, но наши СМИ могли бы задать госпоже Меркель прямой вопрос о том, почему она не остается.

Владимир Огрызко, руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины