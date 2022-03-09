Распространение такой информации может затруднить получение армией дополнительных возможностей.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал граждан не распространять сообщения о предоставлении Украине оружия определенными странами.

Об этом говорится в обращении министра к украинцам.

Он отметил, что военно-политическое руководство государства проводит интенсивные переговоры с партнерами с целью получения помощи для защиты Украины, а Министерство обороны работает как по направлению привлечения материально-технической помощи, так и путем взаимодействия с коммерческими поставщиками.

"Военно-техническое сотрудничество - очень деликатная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям. Особенно в период войны.

В связи с этим я обращаюсь с просьбой ко всем: пожалуйста, не распространяйте сообщения о предоставлении определенными странами того или иного оружия нашему государству. Воздержитесь от комментариев по этому поводу. Оставьте право высказываться на эти темы исключительно официальным лицам", - сказал Резников.

Он отметил, что понимает стремление людей поделиться хорошими новостями, но "иногда это создает информационный фон, который негативно влияет на результат".

По словам министра, это может затруднить получение дополнительных возможностей армией, которые она просто должна получить.

"Вследствие этого Украина может нести потери, которых мы могли избежать и должны избегать", - подчеркнул он.

Резников отметил, что всю информацию, которую можно будет обнародовать по согласованию с партнерами, Минобороны обязательно и своевременно обнародует.

"Враг не должен знать, чего ему ожидать. Пусть это будет для него неприятным сюрпризом", - подчеркнул министр.

Война против Украины: