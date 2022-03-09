За сутки 8 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли более 120 тысяч человек и почти 15 тысяч транспортных средств.

За минувшие сутки в Украину прибыли 12 тысяч украинцев, которые вскоре присоединятся к силам обороны.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

"...За минувшие сутки в Украину прибыли 14,5 тысяч человек. Почти 12 тысяч из них - украинцы, которые вскоре присоединятся к силам обороны. Гордимся земляками, которые едут защищать свою Родину!", - отметили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что за сутки 8 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли более 120 тыс. человек и почти 15 тыс. транспортных средств. Показатели свидетельствуют, что пассажиропоток уменьшился примерно на 10% относительно предыдущих суток.

В ГПСУ напомнили, что для пересечения границы с Европейским Союзом нужно выбирать также пункты пропуска на границах с Венгрией, Словакией, Румынией, а также с Молдовой. "Сейчас пункты пропуска с данными странами почти пустые или загружены минимально", - пояснили пограничники.

Сообщается также, что за прошедшие сутки на выезд из Украины проследовали 106 тысяч человек. Большинство из уехавших - более 75 тысяч человек - пересекли границу на украино-польском участке. В результате этого на данном направлении все еще сохраняются скопления людей и автомобилей.

В ГПСУ также напомнили, что пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме (кроме пункта пропуска "Дзвонково" на границе с Венгрией, который работает с 08.00 до 00.00).

"Пограничники и таможенники прилагают все возможные усилия для ускорения оформления лиц на выезд из Украины и продолжают оформлять гуманитарную помощь для украинского населения и защитников Украины. К слову, за минувшие сутки на западных границах было оформлено почти 800 транспортных средств с международной помощью", - говорится в сообщении.

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