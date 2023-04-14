Российские оккупанты распространяют нарратив, якобы украинское военное командование не жалеет жизни военных.

В Министерстве обороны рассказали об очередной информационно-психологической операции россиян по Бахмуту.

"Сегодня российские ИПСО снова сконцентрировались на теме Бахмута и запускают все один нарратив - якобы украинское военное командование не жалеет жизни военных. Это уже не первый раз, когда россияне забирают себе наши тексты о них и выдают за собственные", - сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По словам заместителя министра, цель таких российских вбросов - подорвать доверие к решениям нашего военного командования и спровоцировать недовольство украинского общества.

Видео дня

"На самом же деле цифры и факты говорят сами за себя. Потери россиян в Бахмуте в разы выше. Бывают дни, когда разница достигает 10-ти раз. Не жалеют людей те, кто дает команду наступать на нашу землю и кто сконцентрировал в Бахмуте наибольшие свои усилия, чтобы любой ценой взять город под контроль. Мы же взамен обороняемся и останавливаем врага от продвижения вглубь территории. К сожалению - это война, и без потерь оборона невозможна", - подчеркнула Маляр.

Она подчеркнула, что сохранение жизни бойцов - приоритет украинского военного командования, и именно этим военные не раз объясняли принятые во время публичных коммуникаций решения.

Ситуация в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, последние несколько месяцев самые жаркие бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. На этих направлениях ежедневно украинские военные отбивают десятки вражеских атак.

В частности, Маляр отмечала, что оккупанты ежесуточно совершают до 50 штурмов.

По словам командующего Восточной группировкой войск генерал-полковника Александра Сырского, оккупанты на этом направлении применяют "сирийскую" тактику выжженной земли, пытаясь полностью уничтожить город.

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