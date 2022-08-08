Телекомпания уже признала ошибку в материале.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба требует у американской телерадиокомпании CBS News провести внутреннее расследование из-за публикации дезинформации о том, что лишь 30% поставленного союзниками Украине оружия попадает на фронт.

Об этом он написал в Твиттер.

CBS Reports обнародовал документальный фильм о проблемах с контролем за поставками оружия в Украину под названием "Вооружая Украину". Американское издание процитировало литовского волонтера Йонаса Охмана, который заявил, что "только 30% поставок западного оружия в конечном итоге доходит до украинских военных", потому что после пересечения границы "с ним что-то происходит".

После публикации CBS удалил эту цитату и обновил материал, "чтобы отразить изменения, которые произошли после съемок документального фильма". Также изменения будут внесены в сам фильм.

"Йонас Охман говорит, что после съемок с CBS в конце апреля качество поставок значительно улучшилось. В правительстве Украины отмечают, что атташе по вопросам обороны США бригадный генерал Гаррик М. Гармон прибыл в Киев в августе 2022 года для контроля и мониторинга вооружений", - сообщила редакция.

Глава МИД Дмитрий Кулеба приветствовал шаг редакции, но отметил, что его недостаточно.

"Вы ввели в заблуждение огромную аудиторию, распространяя необоснованные заявления и подрывая доверие к поставкам жизненно необходимой военной помощи нации, которая противостоит агрессии и геноциду. Должно быть проведено внутреннее расследование, кто и зачем это разрешил", - написал глава МИД.

Это уже не первое обвинение в контрабанде оружия, предоставленного партнерами. Ранее с подобным заявлением выступил официальный представитель Европола Ян Оп Ген Оорт.

В ответ в ЕС заявили, что информация о "контрабанде Украиной оружия", которое ей поставляют союзники, является интенсивной кампанией по российской дезинформации.

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