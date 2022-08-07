Михаил Подоляк отметил, что победой Украины станет возвращение всех территорий в пределах международно признанных границ.

Украина нуждается в поставках как можно большего количества современного оружия и надеется на активное участие в этом вопросе канцлера Германии Олафа Шольца.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию Tagesspiegel, сообщает пресс-служба ОП.

По словам Подоляка, заявления канцлера ФРГ свидетельствуют о его намерениях изменить отношения с Россией.

"Германия теперь должна пойти другим путем, понять, какова на самом деле Россия", – отметил советник руководителя ОП.

Он подчеркнул, что Украине нужно больше оружия. Страна нуждается в поставках дальнобойной артиллерии и реактивных системах залпового огня, что позволит эффективно ликвидировать логистические и материально-технические склады врага.

Также, акцентировал Подоляк, есть потребность в увеличении количества беспилотных летательных аппаратов.

"Противовоздушные системы, такие как IRIS-T, о готовности снабжения которых объявила Германия, для лучшей защиты наших городов от нападения из воздушного пространства. Нам их нужно больше, чтобы защитить по крайней мере Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу", – сказал он.

Подоляк пояснил, что Украине нужно нарастить количество бронетехники, чтобы после отступления России продвигаться вглубь на тех территориях, которые контролировал враг.

Также советник отметил, что одной из причин прекращения переговоров с РФ стали зверства, которые оккупанты устроили в Буче. По его словам, Россия хочет заморозить конфликт на полгода, чтобы стянуть новые войска и вооружение на линию фронта.

"Если Запад устанет от войны, тогда Россия снова ударит со всей силой", – констатировал Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина должна приложить усилия, чтобы вернуть как можно больше оккупированных территорий, особенно в южной части страны.

"Чем больше и быстрее мы получим тяжелое вооружение, тем быстрее сможем остановить эту войну", – убежден советник руководителя ОП.

Победой Украины станет возвращение всех территорий в пределах международно признанных границ, добавил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, руководство Военно-воздушных сил США подняло вопрос о возможности обучения украинских пилотов и предоставление Украине американских штурмовиков A-10 Warthog.