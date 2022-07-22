В МВД отмечают, что опровержение распространенной в СМИ информации представители Европола разместили на сайте агентства.

Заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян заявила, что информация в отдельных иностранных СМИ относительно возможной контрабанды оружия из Украины может быть акцией российских спецслужб.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МВД Украины.

В ведомстве отмечают, что оборот оружия в Украине контролируется украинскими правоохранителями совместно с Европолом.

"Информация в отдельных иностранных СМИ по поводу наличия в Европоле прогнозов относительно потенциальных рисков контрабанды оружия из Украины на фоне войны может быть как фактом недобропорядочности или непрофессионализма медиа, а также, возможно, сознательной акцией российских спецслужб", - прокомментировала Акопян.

В МВД отмечают, что опровержение распространенной в СМИ информации представители Европола разместили на сайте агентства. В сообщении отмечается имеющееся тесное взаимодействие Украины и Европола в процессах противодействия нелегальному обороту оружия. В частности в сообщении подчеркнуто, что эта тема тщательно обсуждалась во время встречи директора Европола Катрин де Болле с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским в рамках неформальной встречи министров внутренних дел ЕС в Праге. Европол призвал к неприемлемости спекуляций на тему нелегального оружия из Украины в СМИ.

"Отметим, что действительно на полях неформальной встречи министров внутренних дел ЕС в Праге 11 июля, во время разговора главы МВД Украины Дениса Монастырского с директором Европола Катрин де Болле, стороны обсуждали проблемы нелегальной торговли оружием - как одного из ключевых вызовов, связанных с российской агрессией в Украине. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках участия правоохранительных органов Украины в оперативных мероприятиях Планов оперативных действий EMPACT, где одним из направлений является нелегальный оборот огнестрельного оружия", - говорится в сообщении МВД.

Кроме того, украинская сторона проинформировала о перспективе введения в Украине Единого реестра оружия, а автоматизация процессов учета оружия позволит усилить контроль над его изготовлением, хранением, использованием, а также проводить его идентификацию.

Как заверила Акопян, на фоне эпизодических, но довольно последовательных информационных вбросов о якобы угрозе нелегального оборота оружия из Украины, этот вопрос тщательно отслеживается украинскими правоохранителями.

В МВД напомнили, что 23 февраля 2022 года Верховной Радой Украины в первом чтении принят проект Закона "О праве на гражданское огнестрельное оружие" (5708), который призван усилить соблюдение законности в вопросах определения правового режима собственности на оружие, закрепить основные праве и обязанности граждан и юридических лиц в отношении производства, приобретения, владения, распоряжения и использования оружия и боеприпасов, урегулировать ввоз гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов на территорию Украины и его вывоз, обеспечить строгий, но справедливый государственный контроль в сфере оборота огнестрельного оружия. Этот законопроект, либерализуя с одной стороны оборот огнестрельного оружия в Украине, одновременно усиливает ответственность за его незаконное использование.

Как сообщал УНИАН, министерство иностранных дел Украины заявляет, что Российская Федерация распространяет ложную информацию, чтобы сорвать поставки вооружения в Украину.

14 июля глава Офиса президента Андрей Ермак предложил создать Временную специальную комиссию, которая будет заниматься вопросами контроля над использованием оружия, полученного от международных партнеров. Соответствующее заявление появилось через несколько дней после того, как член Палаты представителей США Виктория Спартц среди прочего, сказала, что американская сторона не знает, попадает ли предоставленное вооружение на фронт.

Впоследствии в Пентагоне заявили, что не видят признаков, что предоставленное оружие Украина может вывозить из страны как контрабанду.