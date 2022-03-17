В значительной мере этому способствовало выступление Зеленского перед американским Конгрессом в среду, 16 марта.

Война в Украине показала слабость и некомпетентность не только путинской армии, но и кремлевской пропаганды. Такой оценкой поделился американский эксперт и автор книг о ЧВК Шон МакФейт.

"Возможно, Россия побеждает в перестрелке", – написал он в колонке для газеты The Washington Post. "Но Украина выигрывает информационную войну. Это ключ к получению поддержки и симпатии союзников".

В значительной мере этому способствовало выступление Зеленского перед американским Конгрессом в среду, 16 марта. Украинский гарант показал аудитории незацензуренное видео, в котором наглядно демонстрируются последствия "русского мира": уничтоженные города, забинтованные дети и братские могилы.

Это позволило украинским властям заручиться поддержкой Конгресса и усилить давление на администрацию президента США Байдена. "Впервые за долгое время в информационной войне побеждают именно борцы с дезинформацией, а не ее распространители", – говориться в статье.

В свою очередь представители НАТО отмечают психологические операции, которые проводит Украина. Среди таковых – публикация видеороликов с захваченными в плен российскими солдатами, которые просят прощения перед украинцами.

Накануне президент Байден подписал указ о выделении Украине военной помощи в размере 13 с половиной миллиардов долларов. Денежные средства пойдут на гуманитарную, оборонную и экономическую сферы.

Кроме того, завтра должен состояться разговор Байдена с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по Украине. В Белом доме обеспокоены, что Пекин может подорвать усилия стран Запада, которые оказывают помощь Украине в войне с РФ.

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