Денежные средства пойдут на гуманитарную, оборонную и экономическую сферы.

Американский президент Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине военной, гуманитарной и экономической помощи в размере 13,6 миллиарда долларов.

Об этом он сообщил в Вашингтоне 15 марта.

"Я только что подписал закон о двухпартийном государственном финансировании, которое сохраняет правительство открытым и предоставляет Украине исторические 13,6 миллиарда долларов финансирования", - сказал он.

"Этим законопроектом мы собираемся послать сигнал американскому народу — сильный сигнал о том, что демократы и республиканцы действительно могут собраться вместе и что-то сделать… чтобы выполнить наши самые основные обязанности, чтобы правительство оставалось открытым и работало для Американский народ, служа американскому народу, инвестируя в свои сообщества и инвестируя в американский народ, будет делать это ответственно с финансовой точки зрения", - отметил Байден.

Он добавил, что российское вторжение объединило людей по всей Америке, "объединило две наши партии в Конгрессе и объединило свободолюбивый мир, чтобы действовать безотлагательно и решительно, что мы делаем прямо сейчас".

"Я хочу поблагодарить руководство Конгресса за столь быструю работу, чтобы убедиться, что у нас есть необходимые ресурсы - экономические, гуманитарные и ресурсы безопасности, чтобы продолжать наш решительный ответ на этот кризис", - сказал американский лидер.

Средства предназначены для поддержки Вооруженных сил Украины в борьбе с российскими войсками и пойдут на гуманитарную помощь гражданам, в том числе примерно 1,5 млн беженцам.

Спикер Палаты Нэнси Пелоси во время голосования за законопроект отмечала, что 13,6 млрд долларов, вероятно, будут только "верхушкой".

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