Президент призвал установить над Украиной бесполетную зону и предоставить стране авиацию и зенитно-ракетные системы для защиты.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил в Конгрессе США.

В своем обращении он призвал Америку продолжать вводить санкции в отношении России, чтобы Москва не могла продолжать войну.

"Сегодня не достаточно быть лидером страны, необходимо быть лидером мира, который стремится к установлению мира. Я не вижу смысла жизни, если невозможно остановить смерть", - сказал он.

Также он в который раз призвал установить над Украиной бесполетную зону и предоставить стране авиацию и зенитно-ракетные системы для защиты. Он упрекнул западных партнеров в том, что Украина не просит многого, когда обращается за помощью.

"Неужели мы просим слишком много: сделать так, чтобы Россия перестала терроризировать наши свободные города. Если это слишком много, и мы не можем об этом просить, то вот вам альтернатива: вы знаете, что нам нужны оборонительные системы С-300 и другие". - призвал он.

Зеленский подчеркнул, что многое зависит на поле боя от возможности использовать самолеты.

"Мощная авиация поможет защитить наш народ, нашу свободу и нашу землю. Самолеты помогут нам защитить Украину и Европу. У вас есть они. Но они находятся на земле, а не в украинском небе", - заявил он.

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