При этом заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил, что вступление Украины в ЕС изменит характер сообщества.

Основное условие вступления Украины в Евросоюз - это окончание войны и вывод военных РФ с украинской территории.

Об этом в интервью "Немецкой волне" заявил заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс. ПОн добавил, что ЕС должен поддерживать Украину на пути к вступлению.

"Нет, это невозможно. Но идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность самостоятельно сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло. Евросоюз должен поддержать Украину в достижении этой цели", - объяснил ситуацию Тиммерманс.

При этом зампредседателя Еврокомиссии сравнил по степени важности вступление Украины в ЕС с крупнейшим разовым расширением сообщества в 2004 году. "Это действительно изменит характер Евросоюза", - сказал он. "Чтобы это доказать, нам необходимо показать, что именно мы можем сделать, чтобы приблизить Украину к ЕС", - сказал Тиммерманс, отметив достижения Киева в выполнении семи критериев на пути к ЕС.

"Мы должны ответить на это, сказав Украине: хорошо, сейчас вы приняли этот закон, в ближайшие годы мы поможем вам реализовать его, и мы окажем вам поддержку, чтобы его внедрение было успешным. Этот процесс подготовки к вступлению будет чрезвычайно важным, но мы должны начать его немедленно", - объяснил он.

Вступление Украины в ЕС

23 июня 2022 года Евросовет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС. В то же время Еврокомиссия предоставила рекомендации по введению реформ, которые Украина должна воплотить.

Среди них: ускорение отбора судей Конституционного суда; продолжение реформы системы правосудия; борьба с коррупцией и отмыванием денег; закон о деолигархизации; закон о СМИ; принятие и реализация закона о нацменьшинствах.

16 декабря стало известно, что Еврокомиссия весной 2023 года оценит прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций, необходимых для начала переговоров по членству Украины в ЕС.

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