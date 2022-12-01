Темпы будут зависеть прежде всего от готовности Украины к реформам.

Федеральное министерство иностранных дел Германии считает возможным вскоре начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС.

Как государственный министр в МИД Анна Люрманн заявила в комментарии дюссельдорфскому изданию Rheinische Post, темпы будут зависеть прежде всего от готовности Украины к реформам.

"Вполне возможно, что переговоры начнутся в скором времени", - предположила она.

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По словам Люрманн, во время визита в Киев она была очень поражена достигнутым прогрессом. Она подчеркнула, что важно, чтобы Украина сохранила этот импульс реформ.

Вступление Украины в ЕС

Через 4 дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. Через 4 месяца Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство.

По сообщениям украинских властей, уже выполнено 70% требований для вступления в ЕС, и Украина планирует быть полностью готовой к вступлению до конца 2024 года.

В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может вступить в ЕС даже без завершения войны.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта выступил против присоединение к Евросоюзу новых членов, а канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна согласится на вступление новых стран, если этот процесс будет сопровождаться реформой блока.

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