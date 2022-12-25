Также она отметила, что в уходящем году Европа преодолела сильнейший энергетический кризис.

В Европе 2022 год был годом солидарности с украинцами.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рождественском обращении.

Глава Еврокомиссии назвала 2022-й годом, когда Европа "преодолела беспрецедентный энергетический кризис и продемонстрировала солидарность с украинцами, защищающими свою страну".

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"Этот год раскрыл душу и силу Европы. Счастливого Рождества", - написала фон дер Ляйен в поздравительном сообщении на трех языках - английском, французском и немецком.

Помощь ЕС Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что 24 декабря все страны Евросоюза согласились с предложением Еврокомиссии направить 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в 2023 году.

Деньги будут выделяться регулярно, чтобы помочь с реконструкцией разбитых объектов. Предполагается, что эта реконструкция поставит Украину на путь вступления в ЕС.

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