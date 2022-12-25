В Европе 2022 год был годом солидарности с украинцами.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рождественском обращении.
Глава Еврокомиссии назвала 2022-й годом, когда Европа "преодолела беспрецедентный энергетический кризис и продемонстрировала солидарность с украинцами, защищающими свою страну".
"Этот год раскрыл душу и силу Европы. Счастливого Рождества", - написала фон дер Ляйен в поздравительном сообщении на трех языках - английском, французском и немецком.
Помощь ЕС Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что 24 декабря все страны Евросоюза согласились с предложением Еврокомиссии направить 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в 2023 году.
Деньги будут выделяться регулярно, чтобы помочь с реконструкцией разбитых объектов. Предполагается, что эта реконструкция поставит Украину на путь вступления в ЕС.