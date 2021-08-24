В своей речи он также забыл упомянуть и о Порошенко.

Президент Владимир Зеленский демонстративно не стал упоминать Виктора Януковича среди тех, кто возглавлял Украину.

Об этом шла речь во время выступления Зеленского в центре Киева, посвященного 30-й годовщине Дня Независимости Украины.

В то же время в своей речи он также забыл упомянуть и о Порошенко, который присутствовал на празднике.

"Ривненщина подарила нам первого президента Украины. Черниговщина – второго. Сумщина – третьего. Донеччина подарила нам... Леонида Быкова и Сергея Бубку. Луганщина – Владимира Даля, Кировоградщина подарила Карпенко-Карого и Кропивницкого, а с ним и театр. Житомирщина – Лесю Украинку и поэзию. Полтавщина – Николая Лысенко и оперу. Тернопольщина – Соломию Крушельницкую и божественный голос. Винниччина – Василия Стуса и несокрушимость духа", – сказал он.

В этот же день Зеленский подписал указ о праздновании 28 июля Дня украинской государственности.

Сегодня Украина празднует 30-ю годовщину Независимости. В связи годовщиной Независимости по всей стране состоятся торжественные мероприятия.

В Киеве состоится парад войск, во время которого проведут артиллерийский салют с острова Труханов. В это время в Одессе состоится торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации, показ военной техники.

Праздничные мероприятия в столице в ночь с 24 на 25 августа на два часа будет продлена работа столичного метрополитена и ряда маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Автор: Яна Ставская