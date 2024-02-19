Министр заявил, что для запуска "все готово".

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о судьбе так называемой "смарт-мобилизации" - проекта по набору операторов БПЛА.

"Мы все подготовили и с технологической точки зрения, и подобрали воинскую часть, где можно обучать операторов БПЛА. Осталось только принять постановление Кабмина, но мы его пока не выносим на правительство, потому что произошли изменения в Генштабе и теперь вообще стоит вопрос создания Сил БПЛА, задача несколько меняется", - сказал он в интервью "Суспільному".

По словам министра, уже назначен профильный заместитель главнокомандующего - Вадим Сухаревский, с которым они общаются по поводу концепции будущих так называемых дроновых сил.

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"Сколько человек нужно, как они будут функционировать, какие профессии или должности? У нас все готово, рекрутеры наняты, контакт-центр… У нас на днях будет следующая встреча с командой главнокомандующего, чтобы зафиналить все это, и тогда сможем запуститься", - отметил Федоров.

При этом министр добавил, что еще была идея сделать подобную опцию для операторов мобильно-огневых групп:

"Это отдельный проект из Минобороны и Генштабом – укомплектование, разработка софта для передачи целей. Но это второй шаг. Первый - все, что касается рот ударных дронов и вообще Сил БПЛА".

Силы беспилотных систем ВСУ - что известно

Напомним, 6 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил создать Силы беспилотных систем как отдельный род сил ВСУ.

"Это не вопрос будущего - это то, что должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время. Этот год должен стать решающим во многих аспектах. И, очевидно, - на поле боя. Дроны - беспилотные системы - доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море", - отмечал он тогда.

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