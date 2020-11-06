Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал позицию украинского коллеги Дмитрия Кулебы выстраивать конструктивный диалог между государствами.
Об этом глава МИД Украины сообщил в социальной сетиFacebook.
"Петер поддержал мое предложение перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами. Мы оба согласны, что нужно сделать правильные выводы из случившегося две недели назад и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог. Нет альтернативы добрососедству украинского и венгерского народов и нашему совместному европейскому и евроатлантическому будущему", - написал Кулеба.
Также глава МИД Украины пожелал Сийярто скорейшего выздоровления от коронавируса.
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Обострение конфликта между Венгрией и Украиной: что предшествовало
- По данным наблюдателей гражданской сети ОПОРА, 8-9 октября госсекретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи в ходе визита на Закарпатье, в частности в Ужгородский и Береговский районы, проводил агитацию в пользу политической партии "КМКС "Партия венгров Украины".
- Кроме того, венгерские чиновники проводили агитацию в день голосования на местных выборах 25 октября.
- 26 октября в МИД Украины вручили ноту протеста послу ВенгрииИштвану Ийдярто в связи с агитацией венгерских официальных лиц в день местных выборов на Закарпатье.
- 27 октября стало известно, что Киев запретил въезд в Украину двум венгерским чиновникам, в Будапеште это решение назвали "жалким".
- 5 ноября Кулеба призвал Венгрию не пересекать "красную линию"после запрета двум венгерским чиновникам посещать Украину. Глава МИД заявил, что выступает за конструктив, но предупреждал об ответных шагах, если Венгрия будет прибегать к неконструктивным действиям.
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