Венгрия согласилась выстраивать конструктивный диалог с Украиной - Кулеба

Министры иностранных дел решили сделать "правильные выводы" из ситуации с незаконной агитацией венгерских чиновников в день местных выборов на Закарпатье.

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал позицию украинского коллеги Дмитрия Кулебы выстраивать конструктивный диалог между государствами. Об этом глава МИД Украины сообщил в социальной сети Facebook . "Петер поддержал мое предложение перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами. Мы оба согласны, что нужно сделать правильные выводы из случившегося две недели назад и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог. Нет альтернативы добрососедству украинского и венгерского народов и нашему совместному европейскому и евроатлантическому будущему", - написал Кулеба. Также глава МИД Украины пожелал Сийярто скорейшего выздоровления от коронавируса. Читайте такжеВ ЕС отреагировали на дипломатический скандал со вмешательством Венгрии в украинские выборы Обострение конфликта между Венгрией и Украиной: что предшествовало По данным наблюдателей гражданской сети ОПОРА, 8-9 октября госсекретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи в ходе визита на Закарпатье, в частности в Ужгородский и Береговский районы, проводил агитацию в пользу политической партии "КМКС "Партия венгров Украины".

Кроме того, венгерские чиновники проводили агитацию в день голосования на местных выборах 25 октября.

26 октября в МИД Украины вручили ноту протеста послу Венгрии Иштвану Ийдярто в связи с агитацией венгерских официальных лиц в день местных выборов на Закарпатье.

Иштвану Ийдярто в связи с агитацией венгерских официальных лиц в день местных выборов на Закарпатье. 27 октября стало известно, что Киев запретил въезд в Украину двум венгерским чиновникам, в Будапеште это решение назвали "жалким" .

5 ноября Кулеба призвал Венгрию не пересекать "красную линию" после запрета двум венгерским чиновникам посещать Украину. Глава МИД заявил, что выступает за конструктив, но предупреждал об ответных шагах, если Венгрия будет прибегать к неконструктивным действиям. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Виталий Саенко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter