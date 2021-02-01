Владимир Зеленский напомнил, что на востоке Украины продолжается война, аннексия Крыма, и выразил надежду, что США и в частности президент Джо Байден помогут Украине выйти из этой трагической ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что за годы правления новоизбранного президента США Джо Байдена Украина и США войдут в новый этап отношений, что усилит безопасность нашего государства.

Читайте такжеЗавтра Байден представит концепцию внешней политики США - СМИОб этом Зеленский сказал в интервью Axios, которое вышло на американском канале HBO, передает Голос Америки.

«Я искренне желаю Джо Байдену успеха со всеми вызовами, которые перед ним поставлены. Что касается Украины, я бы хотел, чтобы мы вошли в новый этап и стали на новый путь. Президент Байден говорил, что он беспокоится и будет продолжать беспокоиться и работать ради безопасности в Европе», - сказал Зеленский.

Он пояснил, что для Украины это самое важное, «потому что безопасность в Европе - это о нас».

«На востоке Украины продолжается война, продолжается агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма. Поэтому я хотел бы, чтобы США и в частности президент Байден, который очень знаком с Украиной, помогли нам выйти из этой по-настоящему трагической ситуации», - отметил глава государства.

На вопрос журналиста, чего именно Украина ждет от Соединенных Штатов?, Зеленский ответил: «Мы благодарны за все. Но если мы, украинцы, и Украина хотим быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО. Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО? ».

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Автор: Константин Гончаров