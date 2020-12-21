Украинский Донбасс разделен похожим образом, как когда-то Германия, и США могли бы помочь приблизить конец этого разделения.

Наконец избавившись от тени президента Дональда Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский стремится поставить отношения с США снова на твердую основу. И эти стремления от связывает с приходом новой администрации Джо Байдена.

"Джо Байжен, мне кажется, знает Украину лучше, чем предыдущий президент. До президентства, у него были тесные связи с Украиной. Он хорошо понимает россиян, он понимает разницу между Украиной и Россией, и, мне кажется, он понимает украинский менталитет", - сказал Зеленский во время своего первого интервью для американских СМИ со времен украинских президентских выборов.

Читайте такжеЗеленский ожидает назначения нового спецпредставителя США по вопросам УкраиныОн добавил, что все это действительно поможет укрепить отношения, "решить войну на Донбассе и положить конец оккупации нашей территории. США могут помочь", - цитирует слова украинского лидера New York Times.

Издание напоминает, что во времена администрации Барака Обамы Байден был ответственным за отношения с Украиной. Он с разным успехом работал над борьбой с коррупцией в стране и над завершением войны на Донбассе. Этот опыт, а также бизнес-активность его сына Гантера Байдена привлекла внимание Трампа в прошлом году. К сожалению для Зеленского, это привело к тому, что Украина оказалась в эпицентре американской политики за считанные месяцы после того, как он стал антикоррупционным президентом в мае 2019 года.

"Нас затащили в это. Но, думаю, мы вели себя достойно, как положено суверенной стране", - сказал Зеленский, который более свободно начал высказываться перед приближением завершения президентства Трамп.

Заняв свой пост, новый президент Украины надеялся получить дипломатическую поддержку от США на переговорах о завершении войны с силами России на Донбассе. Но вместо этого начался прошлогодний американский скандал относительно импичмента Трампа. После того, Зеленский отказывался публично обсуждать политику США в отношении Украины, чтобы не обидеть любую из сторон.

Освободившись от этих ограничений, украинский президент вновь прилагает усилия, чтобы добиться большего американского участия в завершении единственной активной войны в Европе. Более 13 тысяч человек погибли с момента, как шесть лет назад Россия пошла на военное вторжение.

"Как и Берлинская стена, линия фронта делит людей на "Восток-Запад" политически, а не этнически. В селах по обе стороны от нее люди говорят на смеси украинского и русского языков. Центральное правительство Украины хочет интегрироваться с ЕС, а Россия пытается привязать страну к своей сфере влияния", - поясняет New York Times.

Читайте такжеЗеленский назвал мир на Донбассе главным приоритетом внешней политики УкраиныПереговоры о конце войны тоже геополитические. Франция и Германия играют роль посредников в так называемом "норманнском формате". Зеленский с начала своего президентства хотел, чтобы США играли большую роль в этих переговорах.

Бывший посол США в Киеве Уильям Тейлор, который возглавлял американскую дипломатическую миссию в разгар импичмента Трампа, сказал, что Зеленский прав, когда ждет на позитивные изменения в отношениях между странами.

"Инстинкты Зеленского все еще хороши. Амеркано-украинские отношения станут более сильными, более последовательными. И это пойдет на пользу Зеленскому. Я с оптимизмом смотрю на украинскую политику новой администрации", - сказал Тейлор.

В интервью украинский президент сказал, что благодарен США за поддержку и за время работы администрации Трампа. В частности, он поблагодарил за ужесточение санкций против России. Но он добавил, что можно было бы добиться большего, поощрив американские инвестиции в регионы вблизи линии конфликта.

"Мы не хотим бежать на месте", - сказал он, напомнив, что переговоры при посредничестве Европы не дали решающих результатов за 6 лет. Насилие за это время уменьшилось, но не прекратилось.

Администрация Трампа фактически не принимала никакого участия в процессе. Зато президент США продвигал безосновательные утверждения, что якобы Украина, а не Россия, вмешивалась в американские выборы в 2016 году. И якобы Киев пытался помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон.

Читайте такжеWashington Post: Борьба Украины с коррупцией остановилась, США могут помочь ее возобновитьВ такой токсичной атмосфере номинальный представитель США на переговорах по Донбассу Курт Волкер столкнулся с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. И их диалог касался не войны на Донбассе, а требований к Зеленскому начать политическое преследование его политического оппонента на американских выборах. В разгар саги об импичменте Зеленский занял очень осторожную позицию. С одной стороны он отказался начинать расследование против Байдена, а с другой - помог Трампу подавить информационные утечки, которые бы могли помочь демократам в деле об импичменте.

Но несмотря на усилия Зеленского, администрация Трампа игнорировала Украину после импичмента. Она не назначила нового представителя на переговорах о Донбассе, а также американского посла в Киеве. В интервью Зеленский сказал, что пытался сопротивляться втягиванию Украины в американскую политику. Ведь это лишь бы навредило интересам страны.

"Я не хочу, чтобы Украина была субъектом битвы между демократами и республиканцами. Мы хорошие партнеры. Но партнеры в чем? Давайте будем партнерами в геополитике, в экономике между нашими странами. Но точно не между персоналиями", - сказал он.

Читайте также"Окно возможностей для Украины": дипломат назвал два условия для поддержки администрацией БайденаNew York Times пишет, что Трамп устроил Зеленскому проблемы и с вакцинами от коронавируса. Американский президент подписал распоряжение о запрете экспорта американских прививок. А до того Украина вела переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson об ускорении поставок вакцин. Но теперь по вине Трампа Киев получит свои дозы на месяцы позже, чем ожидалось.

Россия с радостью подхватила эти новости и использовала их в пропаганде. Мол, после запрета таких "друзей" Украине стоит вернуться в Москву и попросить у нее вакцину, которая спасает жизни. И не важно, что Россия до сих пор поддерживает войну на Донбассе.

"Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда американцы и европейцы не дают нам вакцину, мы не должны брать ее у России", - сказал Зеленский, добавив, что готовится к "информационной войне" по этому вопросу.

Однако, Украина до сих пор самая большая демократия на постсоветском пространстве. И она остается естественным долгосрочным партнером для США.

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Перевод: Лесь Дымань