Дипломаты продолжат работать над подготовкой саммита "нормандской четверки" на уровне лидеров стран для принятия определенных решений.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан ждут от главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова согласия на встречу в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция и Германия).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с Ле Дрианом.

"Мы с министром Ле Дрианом едины, общие во мнении, что "нормандский формат" должен работать, и мы ожидаем от него большей динамики. Мы понимаем, что это, прежде всего, зависит от позиции России. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить, что мы готовы к проведению встречи министров иностранных дел в "нормандском формате". Надеемся, что наш российский коллега - министр Лавров - так же конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи", - сказал Кулеба.

"Мы также будем работать над организацией саммита "нормандского формата" для разработки и принятия необходимых решений", - подчеркнул Кулеба.

Возможна встреча в нормандском формате

23 августа в Кремле утверждали, что пока нечем наполнить очередную встречу глав "нормандского формата".

Канцлер Германии Ангела Меркель хочет провести встречу лидеров "нормандского формата", но есть "нерешенные проблемы". По ее словам, одна из них - неоткрытие некоторых контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе.

Автор: Виталий Саенко