Канцлер Германии назвала один из нерешенных вопросов - неоткрытие некоторых контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе.

Канцлер Германии Ангела Меркель хочет провести встречу лидеров "нормандского формата", но есть "нерешенные проблемы".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Меркель сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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"Мы говорили о "нормандском формате". Здесь, честно говоря, мы не продвигаемся вперед, как этого хотелось бы, к сожалению. Встречи Трехсторонней контактной группы не происходят так, как хотелось бы. Я хотела бы еще провести на уровне президентов встречу на высшем политическом уровне, и пригласить российского, французского и украинского президентов", - сказала канцлер.

"Если мы сможем разработать хорошую повестку дня, то это считаю возможным. Президент Зеленский готов нас поддерживать, но есть такие проблемы... которые не решены, например, не работают некоторые КПВВ на линии разграничения, но есть и другие форматы, в которых мы можем это обсуждать, однако Трехсторонняя контактная группа должна работать", - отметила Меркель.

На уточняющий вопрос корреспондента УНИАН, почему Германия недостаточно давит на Россию, чтобы та начала выполнять Минские соглашения и состоялась встреча лидеров "нормандского формата" с участием президента РФ Владимира Путина, канцлер Германии четкий ответ не дала.

Визит Меркель в Украину:

22 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Киев, где состоялась ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский рассказал, о чем шла речь на переговорах с Меркель.

Мэра Киева Виталия Кличко не пустили встречать Меркель в аэропорту "Борисполь".

Автор: Виталий Саенко