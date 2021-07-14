Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что саммит лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и РФ) может состояться в ближайшее время.
Об этом он написал в Facebook по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию.
"Главной задачей для всех нас остается восстановление мира, и сегодня Берлин, Париж и Киев должны говорить одним голосом", - заявил он.
По словам Ермака, одним из механизмов достижения мира должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала.
"Следующим шагом должен стать саммит Н4 ("нормандской четверки" - УНИАН), который состоится в ближайшее время", - подчеркнул руководитель ОП.
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Ранее, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и РФ) откладывается из-за позиции России, которая не согласовывает так называемые "кластеры" по практическому воплощению в жизнь минского процесса.
Нормандский формат: что это
- Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.
- Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).
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