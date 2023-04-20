Это назначение будет сигнализировать о поддержке евроинтеграционных усилий Украины.

Новым послом Европейского Союза в Украине должны назначить заместителя генерального директора Европейской комиссии по вопросам расширения Катарину Матернову. На эту должность она может заступить в сентябре 2023 года.

Об этом говорится во внутренней записке Европейской службы внешних дел, с которой ознакомилось издание Euractiv. Сейчас Матернова занимается развитием политики соседства и расширения ЕС. Она также поддерживает тесные контакты с украинскими властями.

Европейские чиновники утверждают, что это назначение будет сигнализировать о поддержке евроинтеграционных усилий Украины.

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"Назначение Матерновой может быть ключевым в продвижении европейских интересов в Украине, одновременно предлагая всю техническую поддержку и экспертизу, в которой нуждается Киев для достижения прогресса на пути к вступлению в ЕС", – рассказал изданию на условиях анонимности один из чиновников Евросоюза.

Украина и ЕС: последние новости

3 апреля журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк заявил, что в мае Евроомиссия собирается дать обновление относительно статуса вступления в ЕС для Украины, Молдовы и Грузии. По его данным, будет рекомендовано начать переговоры о вступлении.

Ранее стало известно, что Украина выполнила уже 72% всех обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС. Наибольший прогресс достигнут в выполнении обязательств в сфере интеллектуальной собственности.

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