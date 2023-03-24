Соглашение об ассоциации является важным элементом интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

Украина выполнила 72% всех обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом. Общий прогресс выполнения Соглашения за 2022 год увеличился на 9%.

Об этом говорится в Отчете о выполнении Соглашения об ассоциации за 2022 год, передает Правительственный портал. Соглашение об ассоциации является важным элементом интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

Как рассказали чиновники, наибольший прогресс в выполнении обязательств достигнут в таких сферах, как интеллектуальная собственность (94%), управление государственными финансами (90%), статистика и обмен информацией (96%), юстиция, свобода, безопасность, права человека (91%), гуманитарная политика (91%).

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Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина отметила, что Украина продолжила адаптировать украинское законодательство к нормам европейского права.

"Завершаем выполнение рекомендаций Еврокомиссии, которые получили вместе с кандидатством, запустили процедуру селфи-скрининга на соответствие украинского законодательства праву ЕС, эти все параллельные процессы призваны ускорить следующий этап - переговоры о членстве в ЕС", - сказала она.

В отчете о выполнении Соглашения об ассоциации отмечается, что в течение 2014-2022 годы Кабинет министров выполнил 70% своих обязательств; Верховная Рада выполнила 61% мероприятий; другие органы государственной власти выполнили 59% мероприятий.

Соглашение об ассоциации с ЕС

Как сообщал УНИАН, Украина подписала с Европейским союзом Соглашение об ассоциации в 2014 году. В начале сентября 2017 года документ вступил в силу в полном объеме в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

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