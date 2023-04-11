Замминистра ожидает, что со сменой посла поддержка Украины со стороны Германии укрепится.

Летом Берлин проведет ротацию посла в Украине – Анку Фельдгузен, работающую в Киеве с 2019 года, заменит Мартин Егер, немецкий посол в Ираке, сообщил замглавы МИД Украины, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью RND.

Мельник отметил, что у нового посла не будет переходного этапа в работе. Замминистра ожидает, что со сменой посла поддержка Украины со стороны Германии укрепится.

"Я очень хорошо знаю Анку Фельдгузен, мы даже дружили. Я также лично знаю господина Егера, но не настолько хорошо. Прежде всего я знаком с ним как бывшим госсекретарем Федерального министерства экономического сотрудничества и развития. Он сейчас вернется из страны, где было много вызовов, в том числе военного характера. Надеюсь, он поможет Украине еще более закрепить поддержку Берлина и сделать этот процесс необратимым", - прокомментировал Андрей Мельник.

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Андрей Мельник о Германии

Андрей Мельник, дипломат с 27-летним стажем, в течение 7,5 лет (до июля 2022 года) исполнял обязанность чрезвычайного и полномочный посла Украины в Германии – это значительно больше обычных для послов 4-6 лет работы. С ноября он является заместителем главы министра иностранных дел. На посту посла Мельник резко критиковал политику Берлина в отношении помощи Украине, в частности, замедления с поставками вооружения.

Накануне в интервью он заявил, что промедление Германии с передачей оружия в начале полномасштабной войны связано, в том числе, в том, что немцы не хотели видеть Украину как полноправный субъект, который может бороться.

Он также выражал мнение, что немцы вряд ли фундаментально изменят свое мнение о России и перестанут считаться с ее "величием".

Мельник также отмечал, что в ФРГ бытует мнение, что страна сделала уже более, чем достаточно для того, чтобы помочь Киеву.

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