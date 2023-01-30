Вопрос вступления страны в Евросоюз будет основным во время обсуждений на саммите Украина - ЕС, отметил Шмыгаль.

Украина имеет очень амбициозный план - стать членом Европейского Союза в течение двух лет.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью изданию Politico. "Мы имеем очень амбициозный план присоединиться к Европейскому Союзу в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023 году, у нас уже может быть эта предварительная стадия переговоров", - сказал он.

Отмечается, что этот вопрос будет основным в обсуждениях на саммите Украина - ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве. На саммит прибудут еврокомиссары, председатель Европейской комиссии и Европейского Совета.

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Вступление Украины в ЕС - новости, которые надо знать

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина намерена начать предвступительные переговоры с Европейским Союзом до конца текущего года.

В частности, по его словам, Украина рассчитывает на ощутимые практические результаты саммита Украина - ЕС, а также положительную оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которая сделает возможным начало предвступительных переговоров уже в 2023 году.

Справка УНИАН. 23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

21 августа глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что Евросоюз в 2023 году проанализирует выполнение Украиной семи рекомендаций, чтобы сохранить статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

17 января 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в ближайшее время завершит выполнение рекомендаций Еврокомиссии для получения членства в ЕС.

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