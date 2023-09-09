ООН предлагает снять ряд санкций с РФ и ставит этот ключевым вопросом, а не возобновление "зерновой сделки", как таковой.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк возмущен позицией генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша о том, что Россия и Украина одинаково заинтересованы в продолжении войны.

"Эта позиция абсолютно точно поощряет Россию к продолжению войны, к максимизации войны, к увеличению масштаба войны и атак на гражданское население", - сказал он в эфире телемарафона.

Подоляк пояснил, что генсек ООН Антониу Гуттериш направил России черновик, так называемых условий восстановления "зерновой сделки", которые очевидно выгодны РФ.

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По его словам, ООН предлагает снять ряд санкций с РФ и ставит этот ключевой вопрос, а не возобновление "зерновой сделки", как таковой.

"Для нас это означает, что Россия получит четкий механизм лишения санкций и выхода в переговорный процесс. Для России это повышение количества и интенсивности атак по гражданской инфраструктуре и гражданам Украины", - сказал Подоляк.

Кроме того, Подоляк шокирован словами Гуттериша о том, что обе стороны, Россия и Украина, хотят продолжения войны.

"То есть глава ООН говорит, что мы с вами заинтересованы в продолжении войны. А это не так... То есть он нам с вами говорит, что эта война будет идти ровно столько пока вы не капитулируете", - сказал советник.

"Зерновая сделка" на угоду Путину

Недавно стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о масштабном снятии санкций с России в обмен на возобновление работы зерновой сделки.

Журналисты пишут, что, в частности, ООН хочет поддаться на шантаж Путина. Так, организация планирует возобновить соглашение, но не для помощи Украине, а из-за того, что почти 3% прекращенного экспорта зерна пошли на нужды Всемирной продовольственной программы ООН.

В МИД заявили, что Украина не поддерживает ослабление каких-либо санкции против Российской Федерации в обмен на восстановление функционирования Черноморской зерновой инициативы. Украинские дипломаты подчеркнули, что Россия не имела никаких оснований выходить из зерновой инициативы, и это соглашение должно быть возобновлено.

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