Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк возмущен позицией генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша о том, что Россия и Украина одинаково заинтересованы в продолжении войны.
"Эта позиция абсолютно точно поощряет Россию к продолжению войны, к максимизации войны, к увеличению масштаба войны и атак на гражданское население", - сказал он в эфире телемарафона.
Подоляк пояснил, что генсек ООН Антониу Гуттериш направил России черновик, так называемых условий восстановления "зерновой сделки", которые очевидно выгодны РФ.
По его словам, ООН предлагает снять ряд санкций с РФ и ставит этот ключевой вопрос, а не возобновление "зерновой сделки", как таковой.
"Для нас это означает, что Россия получит четкий механизм лишения санкций и выхода в переговорный процесс. Для России это повышение количества и интенсивности атак по гражданской инфраструктуре и гражданам Украины", - сказал Подоляк.
Кроме того, Подоляк шокирован словами Гуттериша о том, что обе стороны, Россия и Украина, хотят продолжения войны.
"То есть глава ООН говорит, что мы с вами заинтересованы в продолжении войны. А это не так... То есть он нам с вами говорит, что эта война будет идти ровно столько пока вы не капитулируете", - сказал советник.
"Зерновая сделка" на угоду Путину
Недавно стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о масштабном снятии санкций с России в обмен на возобновление работы зерновой сделки.
Журналисты пишут, что, в частности, ООН хочет поддаться на шантаж Путина. Так, организация планирует возобновить соглашение, но не для помощи Украине, а из-за того, что почти 3% прекращенного экспорта зерна пошли на нужды Всемирной продовольственной программы ООН.
В МИД заявили, что Украина не поддерживает ослабление каких-либо санкции против Российской Федерации в обмен на восстановление функционирования Черноморской зерновой инициативы. Украинские дипломаты подчеркнули, что Россия не имела никаких оснований выходить из зерновой инициативы, и это соглашение должно быть возобновлено.