Повысить безопасность стран и ограничить возможности России может передача Украине дополнительных систем ПВО, заявили у Зеленского.

В Офисе президента Владимира Зеленского конкретизировали причину, почему Россия позволяет себе пользоваться для ударов по Украине небом Румынии и других соседей.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Конечно, никто не ожидает, что НАТО применит статью 5 и начнет войну с Россией из-за металлической банки, упавшей на поле в Румынии. Это не тот случай. Россия позволяет себе использовать воздушное пространство Румынии и других соседей для нанесения ракетных ударов по Украине лишь по одной причине. Потому что там тишина", - отметил он.

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Подоляк считает, что странам стоит "жестче" сформулировать недопустимость нарушения собственного воздушного пространства.

"Например, заявляя о готовности сбивать эти ракеты и беспилотники в определенном радиусе для защиты своих границ", - подчеркнул он.

В то же время, по словам советника, ключевым является то, что необходимо как можно быстрее помочь Украине дополнительными системами ПВО, развернуть их в приграничных районах.

"Это значительно повысит безопасность стран, граничащих с Украиной, и ограничит спекулятивные и провокационные возможности России. Нам нужны простые действия, " - отметил Подоляк.

Российские атаки на границе с Румынией

Летом Россия усилила атаки на украинскую портовую инфраструктуру, в том числе рядом с румынской границей.

В частности во время Дроновой атаки по портам Одессы 4 сентября один из БПЛА упал на территории Румынии. Власти страны сперва отказывались признавать факт падения, но через два дня все же подтвердили обнаружение обломков российского дрона в районе Плаура в уезде Тулча.

В тот же день президент страны Клаус Йоханнис заявил, что это "недопустимая ситуация" и серьезное нарушение суверенитета страны. В то же время он заверил, что Румыния в безопасности и очень хорошо защищена со стороны НАТО.

А затем издание Digi24 сообщило, что мэр коммуны Чааталкей в Румынии обсудил с министром обороны страны возможность эвакуировать жителей села Плауру, возле которого нашли обломки российского беспилотника. Село расположено у границы с Украиной, не более чем в 300 метрах от украинского порта Измаил.

Известны и другие случаи падения обломков сбитых российских ракет и дронов недалеко от границ Украины на территории соседних государств. Так, в феврале сотрудники пограничной полиции Молдовы обнаружили обломки ракеты возле КПП "Ларга" на границе с Украиной. В МВД Молдовы уточнили, что это был уже четвертый случай, когда обломки ракет после бомбардировок Украины падают на территории Молдовы.

В конце апреля 2023 г. Власти Польши подтвердили, что недалеко от города Быдгощ обнаружили обломки объекта, похожего на ракету "воздух-земля". Впоследствии местное издание информировало, что технический институт воздушных сил Польши пришел к выводу, что обломки ракеты, которые были найдены в лесу возле Быдгоща, были от российской Х-55.

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