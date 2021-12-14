Президент отметил, что РФ с помощью войск возле украинской границы шантажирует всю Европу. Еще одним рычагом давления является "Северный поток-2".

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica прокомментировал скопление войск РФ вдоль границы Украины, угрозу "Северного потока-2" и другие актуальные темы.

УНИАН собрал важнейшие тезисы.

О российских войсках у границы

Зеленский заявил, что Россия использует скопление войск вблизи границы для шантажа западных государств. По его мнению, если количество российских войск будет расти, то шантаж станет еще более жестким. Тогда это можно будет назвать подготовкой к расширению агрессии против Украины и региона в целом.

Украина не видит сюрпризов в том, что происходит на наших восточных границах. Россия начала эту войну в 2014 году, и с тех пор мы готовы к любым сценариям. Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах. Например, Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, которые являются исключительно оборонительными инструментами. Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, которое защищается от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах все еще побеждает страх, - сказал Зеленский.

О готовности украинской армии

Президент подчеркнул, что украинская армия будет защищать людей и территории от и от любых посягательств.

Читайте такжеСделка "против Украины". Почему никто не будет решать наши проблемы"Украинцы не отдадут своей свободы никогда. Между тем в Москве уже могут открывать музей с коллекцией разнообразных осуждений. Бесспорно, мы благодарны за оказанную поддержку, но коллективных усилий пока не хватает, чтобы повернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политике, которая была бы основана на уважении к международному праву и к государствам-соседям, но и просто к содержательным переговорам по миру на востоке Украины", - сказал президент.

В качестве примера он привел договоренность относительно пленных, которую РФ до сих пор не выполнила.

Об угрозе вторжения РФ в Украину и войне на Донбассе

Зеленский отметил, что Украина думает о возможном количестве жертв в случае эскалации конфликта и настаивает на активизации дипломатии.

Мы не "играем" оружием, не выставляем войска под границу, не делаем силовых шагов по оккупированной территории нашего государства. За годы войны мы уже имеем около 15 тысяч погибших. Полтора миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренними беженцами. Если же говорить о цене не локального, а более широкого конфликта, то понятно, что человеческие потери могут быть на порядок выше. В том числе и для россиян. Готово ли российское общество платить жизнями своих сыновей за попытку оккупации еще какой-то части Украины? - сказал Зеленский.

По словам президента, Украина готова приложить все необходимые усилия, чтобы мир был честным и долговременным. При этом РФ не готова признать себя стороной этой войны.

"Ее роль за переговорным столом – настаивать на том, что надо говорить с сепаратистами на Донбассе. А кто эти сепаратисты? На оккупированной территории всем руководят российские офицеры и российские чиновники", - сказал он.

Об отказе от членства в НАТО

"Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала - третью по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверения уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку. Поэтому странно слышать от российской стороны просьбы о гарантии, когда столько обещаний уже возбуждено самой российской стороной", - сказал президент, комментируя заявления РФ о гарантиях невступления Украины в НАТО.

О переговорах Байдена и Путина

Зеленский довольно лаконично прокомментировал недавний саммит президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. В то же время он видит некоторые изменения.

"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращения военной группировки у наших границ. Более того, возник еще один простор для эскалации в Азовском море, где 70% акватории перекрыт Россией", - сказал Зеленский

О "Северном потоке-2"

Ввод в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2" подорвет безопасность Европы. В частности, пострадает центр и восток.

Читайте такжеНовый канцлер Австрии настаивает на запуске "Северного потока-2"По словам Зеленского, запуск российского проекта является "чрезвычайно дестабилизирующим для нашего региона".

"Россия вкладывается в различные рычаги давления на европейские страны для того, чтобы этот газопровод заработал, что будет означать конец транспортировки газа по территории Украины. Если это произойдет, безопасность Востока и Центра Европы мгновенно обвалится", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в "горячей точке Донбасса и обсудить войну. Российская сторона, в свою очередь, пригласила украинского лидера в Москву.

Напомним, весной 2014 года Россия захватила украинский Крым и начала расшатывать ситуацию на части востока нашей страны. На части Донбасса РФ поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНВ". На часть Донбасса также ворвались российские войска.

Власти России не признают, что пошли на вторжение в Украину и называют войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом". В РФ утверждают, что их страна только посредник в "урегулировании" конфликта.

Переговоры по Донбассу вели в "минском" (Украина, Россия, ОБСЕ) и "нормандском" форматах (украинское государство, РФ, Германия и Франция).

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Автор: Марта Гичко