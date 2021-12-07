Планированием потенциальной эвакуации американцев на случай чрезвычайных ситуаций руководит Пентагон.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможную эвакуации своих граждан из Украины в случае вторжения России.

Об этом сообщает американское издание СNN со ссылкой на источники.

Планированием потенциальной эвакуации американцев на случай чрезвычайных ситуаций руководит Пентагон.

Читайте такжеОб Украине и кибербезопасности: стартовали переговоры Байдена и Путина"На брифинге для сенаторов высокопоставленное должностное лицо Госдепартамента Виктория Нуланд обозначила жесткий пакет санкций, который готовит администрация в ответ на потенциальное нападение России. Однако она признала, что варианты США для сдерживания вторжения РФ весьма ограничены" - отмечает издание.

Американские чиновники уверяют, президент РФ Владимир Путин собрал достаточно военной силы, техники и припасов вблизи границ Украины. Это может свидетельствовать о том, что РФ может напасть на Украину в кратчайшие сроки.

Сейчас администрация США не видит необходимости в эвакуации, но этот вариант активно обсуждается и является частью планирования на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью.

Несколько чиновников отметили, что обсуждение показывает, насколько серьезно администрация воспринимает возможность вторжения.

Развертывание российских войск на границе с Украиной: что известно

В конце октября издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что РФ восстановила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях начали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico опубликовало свежие спутниковые фото, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января-начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предусматривает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Кремль отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Марта Гичко