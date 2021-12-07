Президент России хорошо умеет запугивать, отметил эксперт.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не хочет воевать с Украиной, а просто пошел на запугивание.

Глава РФ хорошо умеет запугивать, рассказал украинский дипломат Андрей Веселовский на канале "Украина 24".

По его словам, в таких условиях украинскому государству не стоит ожидать от Запада реальной военной помощи.

"Главное чего нет и чего не следует ожидать – реальной военной помощи. Но я придерживаюсь того мнения, что Путин просто запугивает, он воевать не хочет, потому что ему это не выгодно сейчас...", – сказал Веселовский.

Читайте такжеУгроза наступления на Украину: российский социолог объяснил, почему Путин способен решиться на "безумие"Напомним, весной 2014-го РФ решилась на агрессию против Украины – захватила Крым и начала расшатывать ситуацию на части востока нашей страны.

Власти России поддержали боевиков, захвативших часть Донбасса и создавших так называемые "ДНР" и "ЛНР". На восток украинского государства также вторглись российские войска.

В конце октября этого года американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорилось, что Россия увеличила численность своих войск у границы Украины.

Затем глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия стянула к границе государства более 90 тысяч военных и готовится к вторжению в начале 2022-го.

После этого глава Минобороны нашего государства Алексей Резников сказал, что не верит в масштабное вторжение России в Украину.

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Автор: Екатерина Присяжнюк