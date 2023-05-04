С первых дней войны враг наносил удары по "центрам принятия решений", заметил Вениславский.

Украинское руководство вполне готово к новым попыткам российских оккупантов бить по правительственному кварталу, сообщил в эфире Радио Свобода член Комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский.

Он отметил, что Россия пыталась атаковать так называемые "центры принятия решений" еще с первых дней полномасштабного вторжения, поэтому эти угрозы Кремля не имеют никакой новизны.

"С первых дней войны враг наносил удары по центрам принятия решений. Достаточно вспомнить Харьковскую, Николаевскую ОВА, которые были объектом именно террористических бомбовых ударов РФ. И правительственный квартар был под прицелом. Благодаря умелым усилиям наших войск ПВО правительственные здания не пострадали. То, что они были объектами атак, в этом сомнений нет ни у кого", - высказался вениславский.

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Также он ответил, как власти планируют защищаться от этих ударов. "Усилия по прикрытию неба над Киевом будут только наращиваться. Киев - как столица Украины - имеет важное символическое значение для граждан Украины, и имеет важное психологическое значение для россиян. Они определенно будут продолжать наносить такие удары, но быть уверенными, что они не принесут результатов, мы не можем, но то, что мы к этому готовы - так это точно", - отметил нардеп.

Удары по Кремлю 3 мая 2023 года - главное

3 мая Россия обвинила Украину в атаке на Кремль и в покушении на Путина - после того, как несколько неизвестных БПЛА врезались в крышу Кремля.

Утверждалось, что дроны были обезврежены системами радиолокационной борьбы.

Москва заявляет, что беспилотники были украинскими, хоть этим словам нет никакого подтверждения.

Впоследствии росСМИ опубликовали видео самих БПЛА, которые летели в сторону администрации Путина, позже прогремели взрывы.

В России угрожали, что "оставляют за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда сочтет нужным". Рашистские "военкоры" призвали ударить по "центрам принятия решений" в Киеве, а экс-президент РФ Дмитрий Медведев даже выступил за убийство украинского главы Владимира Зеленского.

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