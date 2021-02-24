Детский кардиохирург, врач-волонтер Юлия Кузьменко подала в Центральную избирательную комиссию документы на официальную регистрацию ее как кандидата в народные депутаты.
Читайте такжеФігурантка справи про вбивство Шеремета Кузьменко вирішила балотуватися у Раду
Напомним, что «Европейская Солидарность» выдвинула Юлию Кузьменко кандидатом по одномандатному округу №50 Донецкой области.
Кузьменко является обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Довыборы в Раду в Покровске
- 16 декабря Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины, "мажоритарщика" Руслана Требушкина, который избирался в 50-м округе Донецкой области.
- По результатам местных выборов 25 октября 2020 года он признан избранным Покровским городским головой Донецкой области.
- Центральная избирательная комиссия назначила выборы на этом округе на 28 марта 2021 года.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram