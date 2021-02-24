Кузьменко будет баллотироваться в 50-м избирательном округе (Покровск, Доброполье, Мирноград).

Детский кардиохирург, врач-волонтер Юлия Кузьменко подала в Центральную избирательную комиссию документы на официальную регистрацию ее как кандидата в народные депутаты.

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Напомним, что «Европейская Солидарность» выдвинула Юлию Кузьменко кандидатом по одномандатному округу №50 Донецкой области.

Кузьменко является обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Довыборы в Раду в Покровске

16 декабря Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины, "мажоритарщика" Руслана Требушкина, который избирался в 50-м округе Донецкой области.

По результатам местных выборов 25 октября 2020 года он признан избранным Покровским городским головой Донецкой области.

Центральная избирательная комиссия назначила выборы на этом округе на 28 марта 2021 года.

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Автор: Екатерина Лиманская