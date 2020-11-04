Сегодня вторая годовщина со дня смерти активистки.

Дипломаты США и Великобритании призвали наказать виновных в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Читайте такжеОфис генпрокурора передает дело Гандзюк в судОб этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.

"Сегодня мы вспоминаем преданность, волю и незаурядное мужество Екатерины Гандзюк, общественной активистки и борца с коррупцией, которая умерла два года назад в этот день от повреждений, полученных из-за нападения на нее", - отметили американские дипломаты.

"Мы приобщаемся к тем, кто призывает власти привлечь к ответственности как исполнителей, так и заказчиков нападения. Ее память сохраняется во все большем осознании того, что гражданское общество является критически важной частью любой успешной демократии", - заявили в посольстве США.

Как сообщает посольство Великобритании в Украине в Facebook, посол Мелинда Симмонс также сделала заявление ко 2-й годовщине со дня смерти Гандзюк.

"На этой неделе я посещаю ее родной город Херсон, где, как и в Киеве, подниму вопрос о ее деле. Мы помним Екатерину и вместе с ее семьей и друзьями надеемся, что вскоре справедливость восторжествует", - отметила Симмонс.

Убийство Гандзюк

Активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

В июне 2019 года были осуждены пятеро исполнителей преступления.

Председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина, которые обвиняются в организации и заказе преступления, задержали, они находятся под стражей.

Им инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждение способом, носящим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей").

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Автор: Виталий Саенко