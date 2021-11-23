Советник Ермака Арестович отмечает, что по вине Бурбы перемещение наемников ЧВК в Беларусь произошло без ведома президента Зеленского

Василий Бурба нарушил порядок принятия командирских решений во время важной операции. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время эфира программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Бурба, по некоторым данным, которые у меня есть, инициировал активную фазу операции, не предупредив Верховного главнокомандующего, единолично и инициативно. То есть, наемники отправились в Беларусь, по нашему сценарию, без уведомления президента Украины", - рассказал Арестович. По словам Ермака, эти данные он получил непосредственно от сотрудников спецслужб, однако не уточнил каких.

Читайте такжеЗаседание ВСК по "вагнеровцам" не состоялось: названа причина"Потом Василий Васильевич (Бурба, - ред) спохватился, наверное, и сообщил об этом президенту. Министр обороны может принять план операции, но не может дать политическое разрешение в связи с огромным политическим риском. Генерал-полковник Бурба нарушил порядок принятия решений командиром в ситуации высокого политического риска", - отметил Арестович.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Василия Бурбы с должности руководителя ГУР 5 августа 2020 года. На должности Бурба был с октября 2016 года. Сам экс-глава ведомства заявляет, что был уволен с этой должности после того, как президент согласовал проверку лиц, которые были причастны к операции по "вагнеровцам". Кроме того, он добавил, что у всех разведчиков, участвовавших в спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, уволили из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия.

Другие новости по теме:

Автор: Екатерина Малюга