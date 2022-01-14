Генсек Альянса напомнил, что РФ не имеет права вмешиваться в этот вопрос

Североатлантический альянс принял решение о членстве Украины и Грузии. Российская Федерация не имеет права вмешиваться в этот вопрос.

Об этом заявил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью La Repubblica.

"Украина уже подала заявку на членство, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами (НАТО - ред.), но мы не устанавливали, когда именно", - заявил генсек Альянса

При этом он указал, что только Украина может решить, будет ли она вступать в НАТО или нет, а Москва не имеет права вмешиваться в этот вопрос. В то же время Столтенберг не назвал сроки, вступления Украины в Альянс.

"Сейчас на повестке дня реформы - помощь Украине. Повторяю: сейчас дело в российской агрессии. Они оккупировали часть Украины - Крым, контролируют Донбасс при поддержке сепаратистов, а потом хотят заставить нас принять юридически обязывающий договор, который бы нарушил национальный суверенитет", - подытожил генсек НАТО

В Брюсселе 12 января на заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали РФ вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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