Североатлантический альянс принял решение о членстве Украины и Грузии. Российская Федерация не имеет права вмешиваться в этот вопрос.
Об этом заявил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью La Repubblica.
"Украина уже подала заявку на членство, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами (НАТО - ред.), но мы не устанавливали, когда именно", - заявил генсек Альянса
При этом он указал, что только Украина может решить, будет ли она вступать в НАТО или нет, а Москва не имеет права вмешиваться в этот вопрос. В то же время Столтенберг не назвал сроки, вступления Украины в Альянс.
"Сейчас на повестке дня реформы - помощь Украине. Повторяю: сейчас дело в российской агрессии. Они оккупировали часть Украины - Крым, контролируют Донбасс при поддержке сепаратистов, а потом хотят заставить нас принять юридически обязывающий договор, который бы нарушил национальный суверенитет", - подытожил генсек НАТО
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В Брюсселе 12 января на заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали РФ вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.
Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.