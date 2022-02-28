Второй раунд переговоров делегаций Украины и Российской Федерации должен состояться в ближайшее время.
Об этом говорится в сообщении Офиса президента в социальной сети Facebook.
"Украинская и российская делегации, которые встретились в районе украинско-белорусской границы, провели первый раунд переговоров с целью нахождения точек соприкосновения для скорейшего прекращения огня и боевых действий", - говорится в сообщении.
"Стороны детально обсудили ряд ключевых тем, по которым они имеют перспективы нахождения взаимоприемлемых решений", - добавили в ОП.
"Принято решение немедленно выйти на дополнительные консультации в столицах государств. После чего в ближайшее время должен состояться второй раунд переговоров украинской и российской сторон", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, представители Украины и Российской Федерации, которые встретились на украинско-белорусской границе, после переговоров возвращаются в Киев и Москву для консультаций.