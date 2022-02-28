Сегодня состоялся первый раунд переговоров возле реки Припять на украинско-белорусской границе.

Второй раунд переговоров делегаций Украины и Российской Федерации должен состояться в ближайшее время.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента в социальной сети Facebook.

"Украинская и российская делегации, которые встретились в районе украинско-белорусской границы, провели первый раунд переговоров с целью нахождения точек соприкосновения для скорейшего прекращения огня и боевых действий", - говорится в сообщении.

"Стороны детально обсудили ряд ключевых тем, по которым они имеют перспективы нахождения взаимоприемлемых решений", - добавили в ОП.

"Принято решение немедленно выйти на дополнительные консультации в столицах государств. После чего в ближайшее время должен состояться второй раунд переговоров украинской и российской сторон", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, представители Украины и Российской Федерации, которые встретились на украинско-белорусской границе, после переговоров возвращаются в Киев и Москву для консультаций.

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