По мнению бывшего чиновника, Меркель хотела выиграть время на перевооружение украинской армии.

Бывший комиссар федерального правительства Германии по вопросам контроля вооружений Рольф Никель похвалил экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель за ее попытки урегулировать конфликт на Донбассе в 2014-15 годах путем мирных переговоров.

Никель в интервью Der Spiegel заявил, что Меркель выиграла время для Украины, чтобы ВСУ перевооружились и стали крепче.

"Немецкое правительство пыталось сдержать конфликт, который грозил перерасти в большую войну. А украинское руководство четко дало понять, что не готово к войне. Ему надо было дать время, чтобы подготовиться к ней", - сказал бывший немецкий чиновник.

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Он также отметил, что немецкие власти не ожидали от Владимира Путина "газового шантажа".

"Путин может записать к своему успеху тот факт, что экономическое сотрудничество между Германией и Россией наполнило его военную копилку, которая сегодня помогает гарантировать, что санкции не будут иметь того эффекта, который мы себе представляли", - добавил Никель.

Никель не отвергает вариант с войной НАТО и России в будущем.

"Это произойдет не сегодня и не завтра, но многое будет зависеть от того, как завершится война. Если Украина проиграет, то опасность прямой военной конфронтации между Россией и Западом возрастет", - сказал он.

Ангела Меркель и российское вторжение в Украину

Председатель комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн ранее обвинила Меркель в содействии Путину начать полномасштабную войну.

Сама Меркель считает, что, несмотря на войну в Украине, ее политика в отношении России была правильной.

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