Беларуское общество находится в постоянном напряжении, считает Игорь Кизим.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим считает, что беларуские добровольцы после завершения украинско-российской войны пойдут уничтожать режим Александра Лукашенко.

"У меня складывается впечатление, что они на самом деле не очень боятся нападения со стороны стран НАТО, и говорят это больше для внутреннего потребления. Речь идет о том, чтобы держать в напряжении беларуское общество, чтобы оно было готово к противодействию тому, что может пошатнуть этот режим. Они не столько украинских войск боятся, сколько своих беларуских разведчиков, которые сейчас воюют на фронте за независимость Украины. Они уверены, что эти военные готовятся перейти через границу и освобождать Беларусь. Поэтому нас постоянно обвиняют в том, что мы вроде готовим каких-то боевиков", - сказал Кизим в интервью "Украинской правде".

Дипломат добавил, что Беларусь готовится к войне, и это не секрет.

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"Вопрос заключается в другом – к какой войне готовится Беларусь? Официальные лица говорят, что они собираются защищаться, и ни на кого не собираются нападать. Но вы же понимаете: когда мы говорим об угрозе со стороны Беларуси, то речь идет не только о беларуской армии. Я говорил это с самого начала: сколько там будут присутствовать войска РФ, столько оттуда будет существовать угроза", - убежден Кизим.

Угроза вторжения из Беларуси

По поводу сухопутного вторжения с участием беларуских войск состоялась встреча Путина с Лукашенко в декабре этого года. Неизвестно какое решение принял беларуский узурпатор, но Беларусь проводит совместные военные учения с Россией.

Под прикрытием учений российские военные самолеты собирают разведданные о расположении украинских ПВО перед нанесением массированных ударов.