По его словам, новый год должен быть "самым удачным".

Беларуский диктатор Александр Лукашенко анонсировал "самый счастливый" и "самый удачный" Новый год.

Во время общения с прессой на полях неформального саммита СНГ в Санк-Петербурге Лукашенко заявил, что о 2023 году не надо волноваться, потому что все "будет нормально".

На вопрос, каким будет 2023 год, диктатор ответил: "Самым счастливым. Он должен быть самым удачным. Не волнуйтесь - будет нормально".

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Лукашенко поехал "на поклон" к Путину: что известно

24 декабря диктатор Александр Лукашенко прилетел в РФ с рабочим визитом. С Владимиром Путиным он не виделся аж 5 дней.

19 декабря президент РФ Владимир Путин посетил Минск. Это произошло впервые с 2019 года. На встречу с беларуским диктатором Александром Лукашенко глава Кремля привез министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу МИД Сергея Лаврова.

После встречи Лукашенко заявил, что на боевое дежурство вышли переданные Россией комплексы С-400 и "Искандер".

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на встрече Путина и Лукашенко критические для Украины решения не принимались. В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Путин давил на Лукашенко, чтобы тот направлял войска на войну против Украины, но в Минске этого не хотят.

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