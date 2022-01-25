Их проведут для помощников руководителей Палаты представителей и Сената, а также работников профильных комитетов.

Сегодня, 25 января, администрация президента США Джо Байдена проведет два секретных брифинга из-за угрозы вторжения России в Украину.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Брифинги пройдут для помощников руководителей Палаты представителей и Сената, а также работников профильных комитетов.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси запросили брифинги для обеих палат. По данным одного из источников, Шумер отдельно запросил еще и секретный брифинг для 100 сенаторов. Он состоится на следующей неделе.

Секретные брифинги администрация Байдена проведет на фоне новостей о готовности переброски 8,5 тысячи военных в страны Восточной Европы.

Читайте такжеЧехия может отправить в Украину военных на помощь ВСУ – Минобороны страныНапомним, осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с украинским государством.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения Альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

В то же время соответствующие решения приняли и Великобритания, Австрия, Япония, Германия и Австралия.

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