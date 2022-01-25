Президент отреагировал на комментарии в соцсетях.

После слов о возможном захвате Россией Харькова президент Владимир Зеленский заверил, что город никогда не оккупируют.

Об этом он заявил в комментариях под своим видео об итогах заседания СНБО в Instagram.

В комментариях под роликом пользователь Сергей из Харькова написал: "У Харькова есть надежда. Харьков - это Украина и не хочет быть оккупированным Россией".

Президент отреагировал на эту фразу комментарием:

"И не будет никогда оккупированным! Никогда!!! Потому что Харьков - это наш город с нашими крутыми людьми!!!".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что попытка войск Российской Федерации оккупировать Харьков станет началом широкомасштабной войны.

"Я скажу реалистично: если Россия решит усилить свое обострение, конечно, они собираются делать это на территориях, где исторически есть люди, которые имеют родственные связи с Россией. Харьков, который находится под контролем украинского правительства, может быть оккупированным. России нужен повод: они скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма, мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. Это не будет только оккупация, это будет началом широкомасштабной войны", - подчеркнул Зеленский.

В Харькове впоследствии ответили на опасения Зеленского относительно захвата города Россией.

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