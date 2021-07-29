Инцидент произошел в прямом эфире политического ток-шоу.

Скандальный нардеп Евгений Шевченко и бывший советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк устроили длительную перепалку в студии политического ток-шоу.

Инцидент произошел в эфире телеканала "Украина 24".

Темой спора стала работа Шкиряка в МВД и встречи Шевченко с Александром Лукашенко в Беларуси.

Между ними состоялся следующий диалог:

"Запомни раз и навсегда. Я горжусь своим шефом (Арсеном Аваковым – ред.) и всем, что мы сделали для страны. В отличие от тебя...", - заявил Шкиряк одиозному нардепу.

"На улицу люди выйти боятся...", - ответил ему тот.

"Система безопасности у нас сейчас одна из лучших в Европе. Рассказывает он тут ... езжай в Россию, езжай к Лукашенко, которому ты ж**у лижешь. Езжай туда, чего ты тут сидишь ... Ты себя украинцем называешь? Я уважаю США...", - сказал экс-советник Авакова.

"Что ты там уважаешь?", - спросил депутат.

"У тебя руки в крови, как у Путина...", - сказал Шкиряк.

"Народ другой, который придет к власти, ваш американский национализм уберет, и будет проукраинская власть", - ответил ему Шевченко.

"Ты посмотри на себя, чудо в перьях", - обратился Шкиряк.

"Слышите, украинцы, советник министра, слышите, какой жаргон", - ответил депутат.

"Жаргон здесь ты. А я говорю эмоционально, потому что я искренний патриот Украины. А вы негодяй...", - снова обратился к нему Шкиряк.

В процессе разговора ведущий несколько раз выключал микрофоны гостям, однако остановить ссору это не помогало.

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Автор: Иван Бойко