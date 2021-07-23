За время своей работы в структуре Министерства внутренних дел Зорян Шкиряк попал в ряд комических и скандальных ситуаций.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сегодня уволился из МВД после отставки Арсена Авакова.

"Сегодня, сразу по возвращению из отпуска, уволился из МВД Украины. Спокойно и с соблюдением всех необходимых формальностей. Более семи очень тяжелых и бурных лет. Целая эпоха и весомая часть моей жизни, которая навсегда останется со мной. Горжусь каждым днем, проведенным в должности советника министра МВД Украины в команде Арсена Авакова", - написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что ни о чем не жалеет и уходит из министерства с "гордо поднятой головой".

Шкиряк поблагодарил сотрудников подразделений МВД, с которыми работал, а также оппонентов за конструктивную и объективную критику.

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Чем запомнился Зорян Шкиряк

За время своей работы в структуре Министерства внутренних дел Зорян Шкиряк попал в ряд комических ситуаций.

Так, в 2017 году журналист российского пропагандистского канала "Россия 24" рассказал в прямом эфире, что к ликвидации в оккупированном Донецке одного из главарей боевиков по кличке "Гиви" могут быть причастны два человека с фамилиями Зорян и Шкиряк. "Сейчас называют две фамилии: Зорян и Шкиряк, это представители украинского истеблишмента, они могли быть заказчиками этого преступления", - заявил журналист.

Тогда пропагандисты насмешили не только Зоряна и Шкиряка, но и весь интернет. Пользователи соцсетей активно реагировали на такую "достоверную информацию".

Ранее, в 2015 году, находясь на должности и.о. главы ГСЧС, Зорян Шкиряк лично отправился в Непал вызволять украинцев из зоны стихийного бедствия после мощного землетрясения.

Самолет Ил-76 Министерства обороны вылетел для эвакуации украинцев 30 апреля. Он совершил посадку в Дели, где выяснилось, что самолет нуждается в ремонте. Детали для ремонта передавали из Украины: для "спасения" спасателей, прибывших спасать украинцев, отправили второй самолет. Самолет смог забрать украинцев из столицы Непала - города Катманду - только 5 мая. Все дни, пока украинцы ждали ремонт самолета, им приходилось спать на взлетно-посадочной полосе и делить один сухпаек на троих.

Печально известная эвакуация украинцев стала еще более скандальной когда стало известно, что Шкиряк взял с собой в это "путешествие" Екатерину Храмову, которую называют гражданской женой Шкиряка. Мотивируя ее присутствие он отметил, что Храмова в этой поездке была как волонтер и знающий в восточных практиках человек.

Автор: Александр Топчий