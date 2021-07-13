Шевченко заявил, что Украине нужно менять политический курс.

Народный депутат, ранее входивший в состав фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко, похвалил статью президента РФ Владимира Путина о "единстве русских и украинцев". Ранее Шевченко оскандалился встречами с Александром Лукашенко и просьбой вакцинировать украинцев в Беларуси.

В своем Телеграме Шевченко назвал последнюю статью Путина "смысловой со стороны Кремля". В тексте, по его словам, будущее взаимоотношений Украины, РФ и Беларуси "видится, как углубление конфликта, вплоть до военной фазы, если продолжится здесь внешнее управление и антирусская идеология".

"Реальность такова, что нужно возвращать Украине свою субъектность, освободившись от диктатуры запада. Иначе разорвут нашу страну. А я так этого не хочу. В перспективе уже сейчас понятно, что без изменения политического курса нам не обойтись", - заявил бывший "слуга народа".

Он также утверждает, что Беларусь якобы нужна Украине для "примирения внутри" и с РФ.

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"Сменить своих соседей мы не сможем, менять нужно прежде всего политику в отношении собственных граждан не согласных с националистами и американистами, и политику в отношении России и Беларуси. Ведь это наши братские народы", - пишет Шевченко.

Как ранее сообщал УНИАН, Президент РФ Владимир Путин в своей новой статье обвинил украинские власти в нежелании выполнять Минские соглашения, а также в "кровавых провокациях" на Донбассе. При этом он убежден, что Украина якобы стала важным элементом глобального заговора против России ("проект Анти-Россия"), а значит, "Киеву Донбасс просто не нужен".

В украинском Минкульте разнесли статью Путина, заявив, что его трактовки о якобы единстве украинцев и россиян "не отличаются особой оригинальностью".

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Автор: Юрий Годован